Uma em cada dez pessoas no mundo morre devido ao consumo de tabaco. Os resultados são de um novo estudo, publicado pela revista médica Lancet, que mostra que os efeitos do tabaco estão longe de ser ultrapassados e que o número de fumadores é cada vez maior.

Em 2015, segundo os investigadores, verificou-se que um milhão de pessoas fumava e mais de seis milhões morreram em consequência do vício.

Entre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, desde 2005, estão a proibição de fumar em locais públicos, subida dos impostos sobre o tabaco e restrições à publicidade e marketing.

Numa avaliação em cerca de 180 países, os países mais ricos e a América Latina, em particular o Brasil, foram onde se verificaram as maiores quedas no consumo de tabaco. Entre 1990 e 2015, a percentagem de fumadores, nos homens, diminuiu 10% (de 35 para 25%) e nas mulheres apenas 3% (de 8 para 5%).

Apesar das quedas verificadas no consumo do tabaco, a tendência é de aumentar o número de fumadores, à medida que a população mundial se expande.

Uma das autoras do estudo, que foi feito pelo Instituto de Medidas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, disse que 933 milhões de fumadores em todo o mundo é “um número muito chocante”, tendo em conta que o estudo apenas incluiu pessoas que fumem todos os dias.

O consumo de tabaco é provavelmente muito maior se incluirmos pessoas que fumem ocasionalmente, ex-fumadores ou até mesmo os cigarros eletrónicos”, contou Emmanuela Gakidou ao jornal The Guardian.

Sobre a questão do género, Emmanuela avança que, “por exemplo, na Rússia, o tabagismo feminino aumentou significativamente nos últimos 25 anos”.

A boa notícia é a descida do consumo diário entre homens e mulheres. No entanto, ainda há muitos fumadores no mundo e ainda há muito trabalho a fazer. Acho que temos que ficar de olho nesta questão e fazer mais", disse a especialista Kelly Henning.

Por exemplo, “a China tem mais de um milhão de mortes por ano cujas doenças estão relacionadas com o fumo e só agora é que estão a começar a ver os efeitos da alta taxa de tabagismo nos homens". "Este é apenas um exemplo do que se espera que se torne uma grande epidemia”, concluiu.