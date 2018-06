Donald Trump vai assinar em breve um decreto presidencial que acabará com a separação das famílias de imigrantes ilegais na fronteira, obrigando assim a que as crianças fiquem detidas junto aos pais.

Vou assinar qualquer coisa em breve sobre o que se está a passar, queremos resolver este problema de imigração", disse Trump.

O presidente norte-americano revelou a medida esta quarta-feira, quando respondeu a perguntas de jornalistas, e o the New York Times avança que para além desta decisão, o decreto definirá medidas de reforço de segurança na fronteira, para impedir a entrada dos imigrantes ilegais.

A CNN cita fonte presidencial para explicar o papel determinante de Melania Trump nesta decisão do marido, ela que criticou a separação das famílias e pediu "bom coração" aos políticos.

A primeira-dama tem estado a trabalhar nele nos bastidores, encorajando o Presidente a manter as famílias juntas, quer através de uma acção legislativa [no Congresso] ou de uma acção individual [um decreto presidencial]."

A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kirstjen Nielsen, já está na Casa Branca para tratar do assunto, juntamente com Trump, que cancelou um piquenique que tinha em agenda para resolver a questão.

São quase duas mil as crianças que foram retiradas dos pais desde que o attorney general (equivalente a ministro da Justiça) Jeff Sessions anunciou a política de "tolerância zero", com o objetivo de desencorajar a imigração sem documentos e que leva a que todos os imigrantes sejam acusados criminalmente.