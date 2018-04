O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ajudará a libertar cidadãos japoneses sequestrados nos anos 1970 e 1980 pela Coreia do Norte, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

"Vamos trabalhar no duro para tentar trazer de volta essas pessoas", afirmou Trump, na quarta-feira.

Em 2002, a Coreia do Norte admitiu que raptou 13 japoneses para ensinar a língua e costumes do Japão aos seus espiões. Tóquio estima, no entanto, que foram sequestrados pelo menos 17 pessoas. O número pode ser superior, visto que há 800 pessoas desaparecidas no Japão.

Aquela questão é fonte de tensões entre Tóquio e Pyongyang e, por isso, Shinzo Abe agradeceu o apoio de Trump.

Em 2014, a Coreia do Norte comprometeu-se a investigar os sequestros de cidadãos japoneses, parte de um acordo negociado em Estocolmo, mas entretanto as relações entre a Coreia do Norte e a comunidade deterioraram-se, perante a insistência de Pyongyang em avançar com um programa nuclear.

O debate sobre o Acordo de comércio livre do Pacífico

O primeiro-ministro japonês afirmou, na quarta-feira, estar pronto para discutir acordos comerciais com os Estados Unidos, embora reconheça as divergências com o Presidente norte-americano.

"Concordámos em iniciar negociações sobre acordos comerciais livres, justos e recíprocos", disse Shinzo Abe, numa conferência de imprensa conjunta com Donald Trump, no luxuoso 'resort' privado de Mar-a-Lago (Florida) do chefe de Estado norte-americano.

Os dois líderes não esconderam as opiniões divergentes sobre a mesma matéria, com Abe a defender o Acordo de comércio livre do Pacífico (TPP) e o regresso de Washington ao TPP. Já Trump manifestou-se a favor de acordos bilaterais.

O "TPP é a melhor opção para ambos os países e é nesa base que vamos discutir", garantiu Shinzo Abe.

Na mesma entrevista, Trump mostrou-se confiante na redução do défice comercial dos Estados Unidos com o Japão.

"Temos um enorme défice e vamos reduzir isso, esperamos conseguir um equilíbrio num futuro não muito distante".

A posição da Casa Branca sobre o TPP tem sofrido avanços e recuos. Na semana passada, em Lima, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, afirmou que Washington admitia voltar ao TPP se o acordo fosse “substancialmente melhor”.

No entanto, numa mensagem divulgada posteriormente na sua conta oficial na rede Twitter, Donald Trump deu sinais de que não voltaria ao acordo por apresentar "demasiadas contigências"

O TPP11, criado após a saída dos Estados Unidos do TPP, é um acordo de livre comércio entre Brunei, Austrália, Canadá, Chile, Malásia, México, Japão, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname, assinado a 08 de março em Santiago do Chile.