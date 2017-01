Antes mesmo de nascer, Donald Trump pôs-lhe fim. Continuando a cumprir o que prometeu na campanha eleitoral - e que o levou a ser eleito como presidente do Estados Unidos - revogou a participação norte-americana no Tratado TransPacífico, conhecido pelo acrónimo TPP.

Esta segunda-feira, Trump defendeu a rejeição do Tratado com a defesa dos direitos dos trabalhadores norte-americanos, insistindo na sua prometida política de protecionismo económico. A mesma que o leva a tomar o pequeno-almoço, na terça-feira, com os patrões dos três maiores fabricantes de automóveis do país: General Motors, Ford e Fiat Chrysler.

Para a história fica, desde já, o fim de um prometido tratado comercial, no qual a anterior administração Obama muito investiu. Mas ao qual faltava o voto favorável do Congresso norte-americano e que assim, de facto, não existia até à aprovação total e final dos Estados Unidos. A qual foi reprovada. De vez e para todo o sempre, ao que agora se pode concluir.

Sete meses de negociações

O TPP foi assinado em outubro de 2015, após sete longos meses de negociações. A anterior administração de Barack Obama investiu no acordo com onze países - Japão, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname - que deixava cirurgicamente de fora, a China.

A ideia subjacente ao TPP era a de conseguir criar um acordo comercial entre os países envolvidos com regras semelhantes às da Comunidade Económica Europeia. Criando-se, no futuro, um mercado único com, pelo menos, redução de tarifas aduaneiras na transação de produtos e até facilidades na circulação de pessoas.

Visto de forma alargada, a reunião comercial dos doze países representaria 40% da economia mundial. Mas ao acordo assinado em fevereiro do ano passado, faltava ratificação por parte de vários dos intervenientes. Sendo que, com os Estados Unidos de fora, dificlmente os restantes membros poderão continuar com o projeto.

"Acordo horrivel"

Ainda em campanha, Donald Trump conquistou o voto dos norte-americanos prometendo rasgar medidas assumidas pela administração Obama, incluindo o ainda não concretizado Tratado TransPacífico.

É um acordo horrível", sustentou Trump há uns meses. Por isso, agora, como presidente, decidiu cortá-lo pela raíz. Em nome da sua visão protecionista da economia norte-americana.

Em perspetiva com o TPP estava um bloco comercial de 12 países com 800 milhões de pessoas, cerca do dobro dos que coexistem na União Europeia

Barack Obama tratou o acordo comercial como uma prioridade durante o seu mandato, considerando que iria reforçar a posição dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico, onde a China continua a ter uma fulcral influência.

Nos Estados Unidos, críticos houve, entre os quais, Donald Trump, que temeram pela exposição do mercado de trabalho norte-americano à fabricação de produtos com mão de obra mais barata, em países parceiros integrados no TPP.