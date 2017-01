Um tiroteio no aeroporto internacional Fort Lauderdale-Hollywood, no estado norte-americano da Florida, provocou, esta sexta-feira, pelo menos uma vítima mortal.

A direção do aeroporto escreveu no Twitter que estava a "decorrer um incidente no terminal 2", na zona das bagagens.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de janeiro de 2017

Ari Fleischer, ex-secretário de imprensa da Casa Branca, que estava no aeroporto também relatou no Twitter o momento em que se começaram a ouvir tiros.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de janeiro de 2017

As autoridades aeroportuárias evacuaram de imediato os passageiros e trabalhadores que se encontravam na zona do terminal 2.

O norte-americano escreveu ainda que o ataque terá sido perpetuado por um atirador e que existem várias vítimas. As informações oficiais sobre o número de vítimas mortais e feridos ainda é escasso, mas as últimas notas da imprensa internacional dão conta de pelo menos três mortes e nove feridos.

The police said there is one shooter and five victims. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de janeiro de 2017

A NBC News escreve que o suspeito foi detido pela polícia, mas ainda não é claro o motivo do tiroteio.

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de janeiro de 2017

O ex-secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, publicou já está " tudo parece calmo" e a polícia evacuou a área.