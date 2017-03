São muitos os migrantes refugiados que fugiram dos Estados Unidos com destino ao Canadá, sobretudo depois da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos EUA . Alguns não chegaram a atravessar a fronteira e são detidos por oficiais da policia canadiana. Uma viagem em que o frio e a neve não ajuda as inúmeras famílias, algumas com crianças muito pequenas que todos os dias tentam a fuga.