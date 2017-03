O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, manteve dois encontros com o embaixador da Rússia em Washington durante a campanha, um contacto que já desencadeou apelos para se abster de participar na investigação sobre a alegada interferência de Moscovo nas presidenciais.

O responsável norte-americano encontrou-se com Kislyak por duas vezes durante a campanha: em julho, nos bastidores da convenção republicana, e em setembro, no seu escritório, enquanto membro do comité dos serviços armados norte-americanos.

Jeff Sessions, um dos primeiros apoiantes do presidente norte-americano, Donald Trump, e assessor político do candidato republicano, não divulgou que manteve esses contactos na audiência do processo da sua confirmação, em janeiro. Na altura, foi questionado se “alguém afiliado” à campanha presidencial tinha tido contacto com a Rússia e, na resposta, disse que não.

A porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Sarah Isgur Flores, afirmou, na noite de quarta-feira, que “não havia nada de enganador na resposta” de Sessions, uma vez que o republicano do Alabama tinha sido questionado sobre contactos entre a Rússia e a campanha de Trump e não sobre contactos que estabeleceu com os russos enquanto membro do comité dos serviços armados norte-americanos.

O embaixador russo, Sergey Kislyak, é considerado pelos serviços secretos norte-americanos um dos espiões de topo de Moscovo.

Esta nova polémica surge depois de, em meados do mês passado, o então assessor para a Segurança Nacional dos EUA, Michael Flynn, ter renunciado ao cargo após ter sido noticiado que manteve contactos telefónicos com o embaixador russo antes de a administração Trump ter tomado posse. Recorde-se que um cidadão norte-americano não pode conduzir relações diplomáticas de forma independente - é ilegal.