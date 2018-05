Na Florida, Estados Unidos, uma mulher vítima de violência doméstica conseguiu denunciar o companheiro através de um bilhete dado ao veterinário do cão.

Segundo conta a Fox News, Carolyn Reichle, 28 anos, vivia em cativeiro, sofrendo abusos físicos e psicológicos de Jeremy Floyd, 39 anos. Para fugir, a mulher planeou uma ida ao veterinário com o cão, algo que Jeremy autorizou, mas acompanhando-a.

Por estar acompanhada, Carolyn só teve uma hipótese: passar um recado ao veterinário sem o companheiro ver.

A mensagem foi divulgada pela polícia local e dizia o seguinte: "Chame a polícia. O meu namorado está a ameaçar-me. Tem uma arma. Por favor, não deixe que ele saiba".

Após isto, o veterinário denunciou o caso e a polícia deteve Jeremy Floyd, que não tem direito a fiança pela prática de ameaças e agressões.

Beaten DeLand woman alerts authorities by slipping note saying she is being threatened at gunpoint by her boyfriend. Read more: https://t.co/FwxTwmdSKG pic.twitter.com/bK7rIHWWLT

— Volusia Co. Sheriff (@VolusiaSheriff) 26 de maio de 2018