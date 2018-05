Um homem foi detido após entrar armado no liceu de Palmdale, na Califórnia, e ter disparado, provocando mais tarde um tiroteio com a polícia.

A polícia foi chamada ao local pouco passava das 7h (horas locais) e trocou vários tiros com o suspeito. As autoridades conseguiram deter o homem e confirmaram que uma pessoa foi detida, tendo sido de imediato transportada para o hospital.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available. — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 11 de maio de 2018

Para além deste tiroteio, a polícia confirmou que foi chamada à escola primária de Manzanita, a 11 quilómetros do liceu de Palmdale, porque foram ouvidos tiros, mas quando lá chegou não havia qualquer indício de crime.

Update: Abt 0730 am. Call of shots heard near Manzanita Elementary School in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD deputies on scene. No other information available. — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 11 de maio de 2018

A escola foi totalmente revista e não encontraram nada, embora a investigação vá prosseguir.