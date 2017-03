Combatentes curdo-árabes das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiados pelos Estados Unidos, anunciaram este domingo que entraram no aeroporto de Tabqa, nas mãos do grupo jihadista Estado Islâmico.

Segundo porta-voz das forças, citado pela AFP, a conquista total do aeroporto deverá acontecer nas próximas horas.

As FDS assumiram o controlo de mais de metade do aeroporto militar de Tabqa. Os combates prosseguem no interior e a conquista total (do aeroporto) deverá acontecer nas próximas horas", declarou à AFP um porta-voz das forças, Talal Sello.