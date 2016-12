Centenas de pessoas manifestaram-se, esta sábado, junto ao parlamento de Tunes para protestar contra o regresso de jihadistas tunisinos que abandonam a Síria, o Iraque e a Líbia, noticiou a agência Efe.

Os manifestantes exibiam bandeiras nacionais e cartazes com frases contra o terrorismo.

O ministro do Interior, Hedi Majdoud, que anunciou na sexta-feira o regresso de 800 jihadistas de cenários de conflito, afirmou que o seu ministério dispõe de todos os dados necessários sobre os que estão envolvidos no terreno.

A chanceler alemã Angela Merkel já tinha anunciado sexta-feira que quer acelerar a deportação de cidadãos estrangeiros com pedido de asilo negado. Merkel disse ainda que quer aumentar o número de cidadãos expulsos.

Fizemos alguns progressos este ano no que toca à deportação de cidadãos tunisinos que não têm direito a permanecer na Alemanha. Disse ao presidente da Tunísia que temos de acelerar significativamente o processo de deportação e aumentar o número de pessoas deportadas.”

Numa conferência de imprensa, na sequência da morte de Anis Amri, o tunisino suspeito do ataque em Berlim, que foi morto pela polícia italiana, Merkel admitiu que o atentado no mercado de Natal trouxe novas questões ao seu Governo e anunciou que quer incrementar as medidas de segurança.