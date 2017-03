Entraram de bata branca, como se de médicos se tratassem, num dos hospitais mais vigiados da capital do Afeganistão, Cabul, bem perto de várias embaixadas, incluindo a norte-americana, e dispararam sem misericórdia. Mataram 38 pessoas, entre militares, médicos, enfermeiros e visitantes, feriram mais de 70, os quatro terroristas foram mortos também.

O relato de quem sobreviveu é assombroso. Viram colegas e pacientes serem assassinados, tiveram metralhadoras apontadas, esconderam-se em salas, saltaram de janelas, fugiram para o telhado. Tudo isto durante seis longas horas de perseguição e fuga, numa trágica quarta-feira.

Demasiado tempo para quem assistia de fora sem nada poder fazer, como muitos familiares que acorreram ao local, e que acabariam por ali perder irmãos que conseguiram sobreviver a outros campos de batalha.

O Hospital Mohammad Daud Khan tem cerca de 400 camas e é considerado um símbolo de excelência clínica no país.

“O meu amigo foi morto à minha frente”, contou um enfermeiro à agência noticiosa France Presse (AFP), contando também que ao fim de algum tempo saltou da janela para se salvar. Feriu-se na queda, mas sobreviveu aos terroristas do Estado Islâmico, que reivindicaram o ataque. Os Taliban já se tinham demarcado.

Não foi o único a saltar. Também o responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos, partiu a perna ao escapar por uma janela do terceiro piso.

Vi, horrorizado, médicos, pacientes, toda a gente, a gritar enquanto eram perseguidos pelos atiradores, que disparavam indiscriminadamente. Foi um massacre”, descreveu à AFP.

O facto de ser um hospital não deteve os atacantes, pelo contrário. Um primeiro terrorista fez-se explodir nas traseiras do edifício, dando o sinal de partida aos restantes três, munidos de metralhadoras e granadas.

Percorreram todos os pisos e, no exterior do edifício, quem assistia não tinha mão que chegasse aos pedidos de socorro gritados das janelas e do topo do hospital.

Um dos militares ali internados disse à Reuters que teve sorte. Mesmo com uma perna ferida, ele e outros três pacientes barricaram-se num quarto.

Encostámos camas, cadeiras, tudo o que encontrámos contra a porta”, lembrou.

Um dos atiradores tentou entrar no quarto, desferindo “vários pontapés”, mas a porta não abriu e ele desistiu.

“Permanecemos quietos e rezámos.”.