É um mistério que está a intrigar os arqueólogos. Em outubro passado, esqueletos de 13 crianças, todas com menos de um ano, foram encontrados na praia A Lanzada, em Sanxenxo, em Pontevedra. O cemitério infantil começa na praia e estende-se até às moradias perto da zona.

De acordo com o El País, o local onde foram descobertos os corpos é o mesmo onde todos os anos, em finais de agosto, as mulheres procuram as nove ondas mágicas para fazer um ritual ancestral com a crença de que conseguirão ser mães rapidamente.

Rafael Rodríguez, diretor da equipa de arqueólogos que descobriu os esqueletos, afirma que naquela praia "está enterrado um livro da história da Galiza" e que os corpos serão de bebés que não chegaram a crescer.

O trabalho em campo foi concluído em janeiro e só será retomado no próximo verão. Os arqueólogos vão concentrar-se agora em encontrar respostas para os esqueletos e para isso vão tentar fazer paralelo com nascimentos que aconteceram naquela altura, até porque nas redondezas existiu o mosteiro Santa Maria Lanceata, citado em textos medievais.

Para analisar os ossos foi chamado uma equipa do laboratório Beta Analytics de Miami. Os resultados confirmaram que se tratam de meninos e meninas que viveram a sua curta vida entre os séculos I e II depois de Cristo.

Depois de divulgados estes dados, uma antropóloga da Universidade de Santiago ficou encarregue de estudar todos os ossos para tentar perceber "como viveram, como comeram e de que morreram".