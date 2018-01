Uma criança de seis anos ligou para o número de emergência, em Espanha, a alertar que a mãe estava a ser agredida pelo ex-companheiro, mas as autoridades conseguiram chegar ao local a tempo de evitar o pior.

Faltava pouco para as seis horas da manhã quando, no passado domingo, o telefone da polícia da Corunha tocou com uma chamada de uma criança que disse que a sua mãe estava em perigo.

Depois de dar a morada de forma clara e precisa, dois agentes dirigiram-se de imediato à casa, onde encontraram a mulher, que contou que o seu ex-companheiro a tinha agredido com um murro na cara e que tinha ameaçado matá-la a si e aos seus filhos.

O homem, um residente local com 31 anos, foi detido pelas autoridades ainda dentro da habitação e está agora acusado de três crimes: violação da residência, violência de género e violação da ordem de restrição, já que não se poderia aproximar da ex-companheira.

Segundo o El País, os agentes assim que chegaram ao local encontraram a criança a dar de biberão ao irmão mais novo, um bebé de poucos meses.