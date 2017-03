Os partidos de esquerda com assento no parlamento espanhol pediram, esta quarta-feira, em Madrid a demissão do presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pelas suas palavras “profundamente ofensivas, xenófobas e machistas” em relação aos países do sul da Europa.

O PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), o segundo partido mais votado nas últimas eleições legislativas que lidera a oposição ao Partido Popular (direita) no poder, pediu que o presidente dos socialistas europeus, Sergei Stanishev, “retire [a Dijsselbloem] o apoio político de toda a família social-democrata”, considerando que as palavras do holandês são “profundamente ofensivas, xenófobas e machistas”.

O responsável pelas matérias relacionadas com a União Europeia do PSOE, Ricardo Cortés, defendeu que o presidente do Eurogrupo deve “cessar imediatamente” de exercer essas funções e recordou que não é a primeira vez que o holandês expressa publicamente a sua visão “estreita” sobre a solidariedade e a coesão entre os Estados-membros.

Jeroen Dijsselbloem acusou, em declarações ao diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung publicado na segunda-feira, os países do sul da UE de “gastar todo o dinheiro em copos e mulheres”.

O Unidos Podemos (extrema-esquerda), o terceiro mais votado, também exigiu a demissão imediata de Jeroen Dijsselbloem, pela sua afirmação “irresponsável”, tendo o deputado desta coligação Juan López de Uralde insistido que se tratava de uma afirmação “absolutamente falsas”.

O Governo português, por intermédio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na terça-feira, e do primeiro-ministro, António Costa, esta quarta-feira, já pediram o afastamento de Dijsselbloem da presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro, posição subscrita, também hoje em Bruxelas, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.