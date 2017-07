Começou esta quinta-feira, ao meio dia (hora local), em Pamplona, norte de Espanha, a festa de San Fermin. De 6 a 14 de julho, são esperadas centenas de milhares de turistas na festa espanhola mais famosa do mundo. É conhecida pelas corridas de touros, “El encierro”, que percorrem três das ruas mais históricas da cidade, ao longo de 849 metros. Este ano, as medidas de segurança foram reforçadas com meios aéreos e cerca de 3.500 polícias a patrulhar as ruas