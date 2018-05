“Uf, Deus! Onde vais tão sozinho?” Este é apenas o primeiro piropo de um role de 30 segundos do spot publicitário criado por André Sousa Moreira para a Fundação Triângulo que está a passar no Spotify Espanha e a fazer sucesso um pouco por todo o mundo.

Com 27 anos e a viver em Madrid há quase cinco, o jovem licenciado em Design pelo IADE, conta à TVI24 que a ideia de criar um anúncio que fizesse com que os homens se sentissem “na pele o que muitas mulheres sentem”, quando são vítimas de assédio, surgiu em conversa com a namorada.

“Estavamos a falar dos problemas que sofrem as mulheres, concretamente sobre o assédio verbal, e pensei que seria fantástico que os homens tivessem que passar pela mesma situação, de sentir na pele o que muitas mulheres sentem”, explica André à TVI24.

Com 30 segundos, impossível de ser ignorado e exclusivo para os utlizadores masculinos, o anúncio da Fundação Triângulo - que se dedica a defender os direitos da comunidade LGBT+ -pretende consciencializar os homens de como é ser vítima de assédio sexual, sendo os piropos uma das formas mais comuns das mulheres serem assediadas.

Inicialmente pensado para ser transmitido na rádio, o spot acabou por ser idealizado para o serviço de streaming de música Spotify.

Juntamente com a minha equipa vimos que não havia melhor sítio que o Spotify, porque é uma plataforma em que não se pode saltar anúncios”, justificou o autor da ideia.

O pequeno spot, produzido pela empresa publicitária Young & Rubicam Madrid, onde André é diretor de arte criativa, está a ser muito bem recebido, ultrapassando todas as expectitvas.

Na verdade, ficámos surpreendidos com os resultados”, conta o jovem português sobre a forma como o spot publicitário viralizou, bastando apenas uma pessoa “fazer um tweet”.

É no Twitter e através da hashtag #cuéntalo (conta-o), que várias histórias de assédio têm sido denunciadas e partilhadas, essencialmente por mulheres, dando voz a vítimas e ao movimento feminista.

Este movimento tem ganhado força nas ruas espanholas, que se transformaram em palcos de manifestação depois do grupo La Manada ter sido condenado, no passado mês de abril, a apenas nove anos de prisão por agressão sexual e não por violação.

Segundo o El País, que cita um estudo da Metroscopia, 32% das mulheres espanholas já se sentiram vítimas de assédio sexual, pelo menos uma vez na vida. Os especialistas na matéria asseguram que as denúncias são muito inferiores a estes números.

Não nos podemos escapar destes piropos que a nosso ver têm sido um sinal de domínio masculino no espaço público sobre as mulheres, que não podemos tolerar”, avança a Fundação Triângulo em comunicado, explicando que “a campanha só para homens fá-los sentir esse mesmo efeito codificador que alguns têm sobre nós [mulheres]”.

Este era o resultado esperado por André Sousa Moreira que garante que o “mais importante é já termos conseguido iniciar a conversa em torno de um assunto que, muitas vezes, não é levado a sério pela sociedade em geral”.

Pouco comuns são as histórias de homens vítimas de assédio sexual. Embora incentivados também pelo movimento #cuéntalo, o jovem português acredita que os homens não sofrem tanto com o assédio sexual como sofrem as mulheres, mas afirma que “vimos comentários de homens que, ao ouvir o spot, mudaram completamente o seu discurso face ao problema”.

André Sousa Moreira explica ainda que o pequeno spot de 30 segundos que, por enquanto, só passa em Espanha, “já está a ser notícia em outros países como a Argentina, Chile ou México”.

Não se sabe se este spot publicitário vai chegar aos ouvidos de utilizadores de outros países, inclusive Portugal, no entanto, como explicou o responsável de comunicação da Europa do Sul da Spotify, Miguel Bañón Kelley, à TVI24, cabe à Fundação Triângulo e à agência Young & Rubicam Madrid a decisão de “transmiti-lo em Portugal ou também em outros países”.

O trabalho foi pensado para a fundação”, esclarece André Sousa Moreira, acrescentando que a vontade de passar o spot noutros países que não Espanha “cabe totalmente à Fundação Triângulo”.

Em Portugal, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, no ano passado as queixas de assédio sexual aumentaram cerca de 15,2% em relação a 2016. Uma maior consciencialização e a mudança da legislação contribuiram para que o número de denúncias aumentasse.

Em Portugal são abertos dois inquéritos por dia, mas os números de casos de assédio continuam a ser substancialmente mais elevados do que as queixas apresentadas.