O desfile de carnaval de Eppingen, na Alemanha, este sábado, ficou marcado por uma tragédia quando uma jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves depois de ter sido empurrada para dentro de um caldeirão com água a ferver.

Durante o evento, uma das tradições é empurrar um carrinho com o caldeirão. Este é puxado por várias pessoas trajadas de bruxas que fazem parte do desfile.

Algumas testemunhas dizem que a jovem foi levada até ao caldeirão, aquecido por um fogão a lenha, e que foi atirada lá para dentro. Outras dizem que a viram ser segurada por cima do caldeirão.

A jovem foi abandonada na estrada, até alguém chamar uma ambulância. A rapariga deu entrada no hospital com queimaduras de segundo grau.

Os jornalistas locais informaram que a jovem estava acompanhada por alguns amigos e que estes a entregaram a duas pessoas vestidas de bruxas, que a levaram para o carrinho onde se encontrava o caldeirão.

As duas pessoas trajadas acabaram por fugir do local. A polícia já identificou alguns elementos que fizeram parte do desfile, no entanto, continua à procura dos dois suspeitos.

O organizador do evento de Eppingen já se demonstrou chocado com o incidente. O desfile de bruxas ocorre todos os anos no Carnaval.