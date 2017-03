Em França há um segundo candidato à presidência a ser investigado pela justiça. De acordo com o Le Monde, o Ministério Público francês abriu um inquérito preliminar, na segunda-feira, por alegado favoritismo do Ministério da Economia na altura em que Emmanuel Macron era ministro.

Segundo o jornal, o ministério de Macron terá favorecido a empresa Havas na organização da French Night Tech, no Salon CES (Consumer Electronics Show), em Las Vegas, ao atribuir-lhe o projeto sem antes abrir um concurso público.

No passado dia 8 de março, o jornal Le Canard Enchaine tinha revelado que a Inspeção Geral das Finanças estava a investigar um possível delito de favoritismo do ministério em Las Vegas, em 2016, para o Salon CES.

Na altura, Emmanuel Macron passou dois dias para se encontrar com empresários franceses das novas tecnologias que estavam reunidos para o French Tech.

Esta terça-feira ficou também a saber-se que François Fillon foi formalmente indiciado por desvio de fundos públicos e apropriação indevida de fundos.

A polémica à volta de Fillon começou depois de o jornal satírico Le Canard Enchaîné ter noticiado que a sua mulher terá recebido mais de 900 mil euros num acumular de empregos fictícios e pagos pelo próprio antigo primeiro-ministro.

Mas os favorecimentos de Fillon à família não se terão ficado por aqui: o candidato presidencial também terá remunerado os seus dois filhos, com uma verba de rondava os 84 mil euros, como seus assistentes, quando foi senador, entre 2005 e 2007. As circunstâncias em que receberam as remunerações e as funções que exerceram não são muito claras.

Fillon já fez saber que não vê razões para devolver o dinheiro que foi pago à mulher e aos filhos enquanto seus colaboradores.

E anunciou que vai manter a candidatura à presidência francesa, apesar da acusação judicial.