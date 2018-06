O terceiro filho dos duques de Cambridge vai ser batizado a 9 de julho. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Palácio de Kensington.

"O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de anunciar de que o batismo do príncipe Louis acontecerá na segunda-feira, dia 9 de julho, na Capela Real, no Palácio de St. James, em Londres", pode ler-se no comunicado.

A cerimónia será conduzido pelo arcebispo da Cantuária, o reverendo Justin Welby.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 de junho de 2018