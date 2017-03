O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai participar na sua primeira cimeira de líderes da NATO marcada para 25 de maio, em Bruxelas, confirmou na noite de terça-feira a Casa Branca em comunicado.

“O Presidente está ansioso por se encontrar com os seus parceiros da NATO para reafirmar o nosso forte compromisso para com a NATO, e discutir questões fundamentais para a aliança, em particular a partilha de responsabilidade entre aliados e o papel da NATO na luta contra o terrorismo”, afirmou a Casa Branca em comunicado.

Uma porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte tinha anunciado também na terça-feira que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, vai viajar para Washington em abril, ou seja, antes da cimeira em Bruxelas, para aquele que vai ser o primeiro encontro com Donald Trump.

A Casa Branca indicou que esse encontro, marcado para 12 de abril, constitui uma oportunidade para Trump e Stoltenberg "falarem sobre como fortalecer a aliança para lidar com os desafios à segurança nacional e internacional”.

Segundo um porta-voz da NATO, na cimeira de maio em Bruxelas, os líderes dos Estados-membros vão discutir o “papel da aliança na luta contra o terrorismo, a importância do aumento dos gastos com a defesa e uma repartição mais justa dos encargos”.

A administração de Donald Trump tem repetidamente pressionado os aliados a cumprir a promessa de gastar 2% do Produto Interno Bruto em defesa até 2024. Donald Trump causou preocupação na Europa quando afirmou, durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, que a NATO era uma organização “obsoleta” que não conseguiu enfrentar o desafio colocado pelos grupos terroristas islâmicos.