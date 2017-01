O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou este domingo, na rede social Twitter, os milhões de pessoas que marcharam, no sábado, nos Estados Unidos em protesto contra a sua presidência.

“Vi os protestos ontem [sábado] mas tinha a impressão de que ainda agora tivemos uma eleição! Por que é que essas pessoas não votaram?”, escreveu.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.