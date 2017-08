Donald Trump usou uma lenda para sugerir às autoridades espanholas que assassinassem os suspeitos do ataque de Barcelona. Depois de ter escrito que os Estados Unidos condenavam o ataque terrorista e que faria o que fosse preciso para ajudar, o presidente norte-americano foi repescar a lenda que utilizou na campanha eleitoral, em fevereiro de 2016, para sugerir que se respondesse com violência à violência.

"Estudem o que o general norte-americano Pershing fazia aos terroristas quando os capturava. Não houve mais terrorismo islamita durante 35 anos!", escreveu Trump.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!