Donald Trump está, uma vez mais, debaixo de fogo. Não por parte dos caçadores, mas dos defensores da vida animal, desde políticos, tanto democratas como do seu partido, a estrelas de Hollywood. Isto porque o presidente dos Estados Unidos tenciona reverter uma decisão de Barack Obama, que, em 2014, proibiu a entrada no país de troféus de caça de elefantes, mortos no Zimbabué ou na Zâmbia.

A notícia foi confirmada, na quarta-feira, à ABC News, por fonte oficial do governo e de imediato surgiram reações nas redes sociais.

No Twitter, por exemplo, estão a ser partilhas imagens dos filhos de Trump, Donald Jr. e Eric, junto a animais selvagens mortos, como um elefante e uma chita, caçados durante uma expedição ao Zimbabué, em 2012.

What good reason could Donald Trump have for reversing the Obama administration ban on import of elephant trophies from Africa? https://t.co/chjsbeA1J3 pic.twitter.com/puFh3ev6Bc — Andrew Weinstein (@Weinsteinlaw) November 16, 2017

E são já várias as caras conhecidas a insurgirem-se contra o regresso dos troféus de caça, como por exemplo a filha do ex-presidente dos EUA Chelsea Clinton.

Infuriating. Will increase poaching, make communities more vulnerable & hurt conservation efforts: https://t.co/w3BT8tZzgw — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) November 16, 2017

Ou a conhecida apresentadora e humorista norte-americana, Ellen DeGeneres, que disse mesmo durante um programa estar determinada a fazer algo para que esta intenção não vá avante.

Please retweet & use #BeKindToElephants, and for everyone who does, we’ll make a donation to The David Sheldrick Wildlife Trust. @DSWT pic.twitter.com/Fckx9iblci — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 17, 2017

Também o conhecido ator e humorista britânico Ricky Gervais está inconformado com a notícia.

The fact that Trump has lifted President Obama's ban on elephant trophies being imported into the country is a devastating blow to the survival of these beautiful animals. It's savage and pointless. It breaks my heart. pic.twitter.com/iclfxN6TXr — Ricky Gervais (@rickygervais) November 16, 2017

Igualmente os anónimos estão determinados em unir esforços, caso deste biólogo que apela às transportadoras norte-americanas para que não permitam o transporte de troféus de caça para os Estados Unidos.

Trophies from #Elephant and #Lion hunts can now be brought into to US. Thanks for nothing @realDonaldTrump! I call on @FedEx, @DHLUS, @AmericanAir, and all other delivery and airline companies to ban transport of animal trophies. pic.twitter.com/e4MekDXVLz — Daniel Schneider (@BiologistDan) November 16, 2017

A Casa Branca reagiu, na quinta-feira, à onda de indignação, lembrando que ainda não foi tomada uma decisão nesta matéria.

"Ainda não foi feito qualquer anúncio sobre isto. E até que tal aconteça não deveríamos tomar a decisão como final", disse a porta-voz Sarah Sanders, citada pela agência Reuters.