Ponto final e siga o que falta da obra que pretende transportar crude desde o Canadá até ao Texas, no sul dos Estados Unidos. Donald Trump assinou esta terça-feira um decreto dando luz verde aos projetos Keystone XL e Dakota Access, travados pelo antecessor Barack Obama em 2015.

Em causa está a quarta fase da construção do oleoduto, a qual foi suspensa pela anterior administração democrata norte-americana. Precisamente o troço que liga o Estado do Oklahoma ao Texas, que foi alvo de críticas de associações ambientalistas e de comunidades de índios Sioux.

Esta terça-feira, Donald Trump empunhou a esferográfica e assinou a decisão viabilizando a conclusão da obra.

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2017

Para Trump, no momento de justificar a decisão, estão em primeiro plano os postos de trabalho que a conclusão do oleoduto irá criar: 28 mil, nas contas do novo presidente dos Estados Unidos da América.

É algo que tem estado em causa e está sujeito a renegociação. Vamos renegociar alguns dos termos e, se eles quiserem, veremos se conseguiremos construir este pipeline", sublinhou Trump.

O projeto Keystone compreende cerca de dois mil quilómetros de condutas, atravessando seis Estados, com a capacidade de escoar 800 mil barris diários de petróleo, do Canadá até às refinarias norte-americanas do golfo do México.

Seguindo a sua prometida política de protecionismo económico, Trump decretou também que os tubos do oleoduto terão de ser fabricados nos Estados Unidos.

Se vamos construir pipelines nos Estados Unidos, os mesmos devem ser construídos nos Estados Unidos,. Vamos recolocar muitos trabalhadores da siderurgia de volta ao trabalho. Vamos construir os nossos próprios tubos, vamos construir os nossos próprios oleodutos, como costumávamos fazer nos velhos tempos", frisou o presidente.

Ambiente, índios e energia fóssil

A conclusão dos dois pipelines fora travada por Obama, após a contestação de ambientalistas que defenderam ser altura de uma viragem nos Estados Unidos para o aproveitamento das energias renováveis.

Há dois anos, estiveram também em causa as reservas dos índios Sioux, que protestaram receando que o oleoduto pudesse pôr em causa a água potável do lago Oahe, no Estado do Dakota do Norte.

A decisão agora assumida por Donald Trump, viabilizando os oleodutos, foi de imediato contestada, inclusive pelo senador do Estado de Vermont, Bernie Sanders, que tentou ser candidato democrata às presidenciais.