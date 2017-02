O Presidente norte-americano aludiu no sábado a um atentado terrorista na Suécia, inexistente, para justificar a sua política anti-imigração, num discurso que levou o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt e perguntar o que teria Donald Trump fumado.

A falsa informação propagou-se rapidamente na rede social Twitter, onde o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt escreveu: “A Suécia? Um atentado? O que é que ele fumou?”

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

O assunto tornou-se viral no Twitter, onde foi alimentado através das 'hashtag' #lastnightinsweden (ontem à noite na Súécia) e #swedenincident (incidente na Suécia).

BREAKING NEWS. Swedish police have released picture of the man sought for the terror attack #lastnightinsweden #swedenincident #TrumpRally pic.twitter.com/MHYSkddnU7