Donald Trump afirmou que a tortura “funciona” e que deve ser usada para combater o terrorismo. Numa entrevista à ABC News, esta quarta-feira, - a primeira desde que tomou posse como presidente dos Estados Unidos -, Trump foi questionado sobre a eficácia de métodos como a técnica de waterboarding (simulação de um afogamento) e a resposta foi clara.

O líder norte-americano falava sobre segurança nacional quando afirmou que os Estados Unidos devem “combater o fogo com fogo”, ou seja, responder na mesma moeda.

Para Trump, quando há grupos terroristas como o Estado Islâmico que cometem atos tão macabros como decapitações, é legítimo usar métodos como a simulação de um afogamento.

O presidente norte-americano ressalvou que ainda irá reunir-se com o secretário da Defesa, James Mattis, e com o diretor da CIA, Mike Pompeo, para determinar o que poderá ser feito, num quadro legal, para combater o terrorismo. Mas já adiantou que a indicação que lhe foi passada pelos responsáveis dos serviços secretos é a de que os métodos de tortura são eficazes.

A entrevista surge numa altura em que a imprensa norte-americana avança que o presidente vai assinar um decreto para autorizar novamente as detenções de suspeitos de terrorismo em locais que ficaram conhecidos como "black sites" e que são prisões secretas da CIA. Locais onde a probabilidade de as técnicas usadas em interrogatórios ultrapassarem os limites legais é maior.

Entretanto, o senador republicano John McCain, que é um sobrevivente de métodos de tortura, já reagiu às declarações de Trump. No Twitter, McCain afirmou que Trump pode dizer o que quiser, mas que "a lei é a lei" e a tortura não vai voltar aos Estados Unidos.

.@POTUS can sign whatever executive orders he likes, but the law is the law - we're not bringing back torture https://t.co/m9YjDtNYBQ