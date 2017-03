Irão, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iémen são os seis países cujos cidadãos vão estar impedidos de entrar nos Estados Unidos durante 90 dias. De acordo com fonte da Casa Branca, citada pela agência noticiosa Reuters, Donald Trump deixa de fora o Iraque, parceiro da coligação militar com os Estados Unidos na campanha de combate aos radicais do autointitulado Estado Islâmico.

O novo decreto de Trump, que deverá ser publicado esta segunda-feira, surge como resposta do presidente norte-americano, após o seu primeiro controverso diploma ter sido suspenso por decisão dos tribunais.

De acordo com o oficial da Casa Branca ouvido pela Reuters, a nova ordem executiva será também mais branda para as dezenas de milhares de cidadãos dos países de maioria muçulmana que têm vistos legais permanentes nos Estados Unidos, os chamados "green cards".

"Profundo alívio" do Iraque

Num primeiro comentário ao novo decreto de Donald Trump, que deverá ser assinado esta segunda-feira, a diplomacia iraquiana expressou o seu "profundo alívio" pela exclusão do país da lista dos sete países banidos.

Em comunicado, o ministério iraquiano dos Negócios Estrangeiros aplaudiu a decisão e considerou que, com o novo decreto, será reforçada a "guerra contra o terrorismo".

A decisão é um passo importante na direção certa. Consolida a aliança estratégica entre Bagdad e Washington em muitos campos e na frente de guerra contra o terrorismo", salienta um comunicado da diplomacia iraquiana.

Ao contrário da lista incluída no primeiro decreto anti-imigração de Trump, assinado a 27 de janeiro, o Iraque é retirado dos países cujos cidadãos ficam impedidos de entrar nos Estados Unidos.

A situação deve-se, além dos protestos das autoridades iraquianas, a procedimentos levados a cabo por estas na seleção da atribuição de vistos e partilha de informações com os norte-americanos.

A mesma fonte ouvida pela Reuters salienta ainda a cooperação dos iraquianos com os Estados Unidos na luta contra os radicais do Daesh, o autointitulado Estado Islâmico.

Milhares de iraquianos têm lutado ou trabalhado como tradutores desde a invasão dos país, em 2003, pela coligação chefiada pelos norte-americanos. Essa colaboração valeu ameaças a muitos, levando-os a emigrar para os Estados Unidos.