De telefone na mão, Donald Trump aproveitou o sábado para falar com três líderes mundiais, um dia depois de ter recebido na Casa Branca, a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Com Angela Merkel, o financiamento da NATO foi um dos assuntos. Após Donald Trump, ainda em campanha eleitoral, ter ameaçado cortar o financiamento da Aliança Atlântica, terá garantido agora que considera importante a organização.

Quanto ao financiamento da NATO, segundo um porta-voz do governo alemão, Angela Merkel concordou que cada país membro deve suportar a sua parte das despesas para manter a "segurança coletiva".

A chanceler e o presidente norte-americano concordaram também em intensificar a luta contra o terrorismo e o extremismo, tal como a tudo fazer para conseguir estabilidade no Médio Oriente e em África.

A Casa Branca revelou entretanto que Merkel aceitou um convite para visitar Washington, "em breve". Já Trump, irá em julho a Hamburgo, participar na cimeira do G20.

Síria com Putin

Com o presidente russo, Donald Trump abordou num telefonema este sábado, a questão da guerra na Síria, num primeiro contato desde que Trump foi empossado.

De acordo com o comunicado do Kremlin, veiculado pela agência noticiosa Reuters, os dois líderes consideraram fundamental restabelecer as relações económicas entre Estados Unidos e Rússia. Mas nada foi acrescentado sobre se foram avaliadas as sanções impostas pelos países ocidentais a Moscovo, por causa do conflito na Ucrânia.

Já sobre a Síria, segundo a comunicação de Moscovo, Trump e Putin concordaram em cooperar para derrotar o autointitulado Estado Islâmico.

Avisos de Hollande

A Síria foi também assunto de conversa enter Trump e o presidente francês, o qual insistiu que uma solução para a guerra naquele país deve sempre respeitar e guiar-se pelas diretivas das Nações Unidas.

Já este sábado, em Lisboa, na cimeira dos sete países do sul da União Europeia, o presidente francês lembrou que a Europa deve assumir e manter uma postura própria, como "espaço de liberdade e democracia".

durante a ciomeira Hollande, segundo a informação recolhida pela agência Reuters, não deixou de avisar o novo presidente norte-americano para os riscos de desrespeitar os acordos climáticos de Paris. E também para os perigos do protecionismo.

Num mundo instável e incerto, voltar-se para o interior será um beco sem saída", terá dito Hollande a Trump, de acordo com a comunicação da presidência francesa.