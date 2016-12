Donald Trump ficou satisfeito com a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, que optou por não expulsar, pelo menos para já, nenhum diplomata americano como resposta às sanções anunciadas na quinta-feira por Barack Obama.

O presidente eleito dos Estados Unidos escreveu no Twitter que "sempre soube" que Putin "era muito inteligente".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!