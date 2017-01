Donald Trump diz que as informações que constam no polémico relatório sobre as suas supostas ligações ao poder russo foram preparadas por opositores políticos, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano. O presidente eleito dos Estados Unidos sugere ainda que o documento foi divulgado por agências dos serviços secretos, mesmo depois de esta ideia ter sido rejeitada pelo diretor dos serviços secretos.

O novo líder dos Estados Unidos voltou a falar sobre o relatório que tem aquecido os últimos dias da política norte-americana e, esta sexta-feira, mais uma vez no Twitter, reiterou que se tratam de “factos totalmente inventados”.

Trump culpa os seus opositores políticos, tanto do Partido Democrata como do seu próprio partido, o Republicano, pela elaboração deste documento.

It now turns out that the phony allegations against me were put together by my political opponents and a failed spy afraid of being sued.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Mais, o presidente eleito voltou a sugerir que as informações foram divulgadas por agências dos serviços secretos. “Provavelmente” foi a palavra escolhida por Trump para deixar a ideia no ar.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Na quarta-feira, Trump já tinha afirmado no microblog que as "agências de serviços secretos não deviam permitir a divulgação de notícias falsas para o público".

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Mas no mesmo dia, James Clapper, o chefe dos espiões norte-americanos, rejeitou essa ideia. Clapper disse, em comunicado, que não acredita que a divulgação do relatório tenha tido origem nos serviços secretos norte-americanos.

"Este documento não é um produto dos serviços secretos norte-americanos e não acredito que a sua divulgação tenha tido origem na comunidade", frisou.

O assunto tem estado nas bocas do mundo, numa altura em que faltam menos de dez dias para a tomada de posse do republicano.

A polémica estalou quando a CNN noticiou que os chefes dos serviços de informações dos EUA apresentaram ao presidente norte-americano cessante, Barack Obama, e ao eleito, Trump, material comprometedor para o último, que estaria na posse do governo russo.

Trump depressa desmentiu a notícia e falou numa "caça às bruxas política". Mas depois da CNN, também o site BuzzFeed divulgou a notícia, publicando o relatório de 35 páginas.

Segundo a imprensa norte-americana, o documento foi elaborado por um antigo espião do MI6 (os serviços secretos birtânicos), cuja identidade já foi, entretanto, revelada. Chama-se Christopher Steele e é diretor de uma empresa privada que presta serviços de assessoria de segurança e de investigação.