O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta quarta-feira, em duas mensagens no Twitter, que "existe atualmente uma boa possibilidade" de o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, abandonar o seu programa de armas nucleares.

Ao longo de anos e de muitas administrações, toda a gente dizia que a paz e a desnuclearização da Península Coreana não tinham nem sequer uma pequena possibilidade (...) Agora há uma boa possibilidade de que Kim Jong-un faça o que é correto para o seu povo e para a humanidade. Ansioso pelo nosso encontro!", escreveu hoje Trump, no dia seguinte a um encontro, em Pequim, entre o líder norte-coreano e o Presidente da China, Xi Jinping.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Trump, que salientou ter sido informado previamente do encontro pelo presidente chinês, disse que Xi Jinping lhe relatou que a reunião "correu muito bem".

Recebi uma mensagem na noite de passada de Xi Jinping, a partir da China, sobre a sua reunião com Kim Jong-un, que correu muito bem", escreveu o Presidente americano nos seus tweets matinais.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Kim pronto para reunião

Trump relatou também relatou que o líder norte-coreano está expectante quanto ao encontro consigo, previsto eventualmente para o mês de maio.

Entretanto, ressalvou Trump, "e infelizmente, é preciso manter a todo custo o máximo de pressões e de sanções" contra a Coreia do Norte.

Após dias de algum secretismo e rumores, a China e a Coreia do Norte confirmaram esta quarta-feira que Kim Jong Un visitou Pequim e se reuniu com o presidente chinês. O líder norte-coreano viajou de comboio acompanhado da sua mulher, Ri Sol-ju.

Kim Jong Un visitou a capital chinesa desde domingo, 25 de março, até à manhã desta quarta-feira. A confirmação da viagem à China ocorreu apenas depois de o comboio que o levou de regresso ter cruzado a fronteira, cerca das 06:00 hora local (21:00 de terça-feira em Lisboa).

No encontro, Kim afirmou que a Coreia do Norte "está empenhada na desnuclearização da península, de acordo com os desejos do falecido presidente Kim Il-sung [o seu avô] e o falecido secretário-geral Kim Jong-il [seu pai]".

Trump concordou com um encontro histórico com o líder norte-coreano depois de responsáveis da Coreia do Sul terem dado conta que Kim estaria disposto a parar os testes nucleares de lançamentos de mísseis.