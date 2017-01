Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se, esta segunda-feira, em várias cidades do Reino Unido contra a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, que suspende a chegada de refugiados aos EUA e restringe a entrada de pessoas de sete países muçulmanos.

Os protestos tiveram uma maior adesão em Londres, mas espalharam-se um pouco por todo o Reino Unido. Edimburgo, Glasgow e Manchester foram algumas cidades onde os britânicos, também, saíram à rua para protestar contra a medida imposta por Trump.

Como escreve a Reuters, manifestantes transportavam vários cartazes com críticas ao presidente dos EUA, com frases como “não ao racismo, não a Trump” ou “eu apoio aos muçulmanos”.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, não passou incólume aos protestos, sendo também um dos alvos das críticas, por não cancelar a visita de Trump país - que deve acontecer em junho ou julho.

Theresa, como consegues dormir à noite?" perguntavam alguns dos manifestantes perto da residência oficial da primeira-ministra.

"Hey Theresa i wanna know how you sleep at night" protesters still making by their voice heard in Downing St... pic.twitter.com/pfienTJiYr — Matthew Taylor (@mrmatthewtaylor) 30 de janeiro de 2017

Uma petição que pede o cancelamento da visita já reuniu 1,5 milhões de assinaturas, mas Theresa May já informou que o convite ao presidente dos EUA “vai manter-se”.

Centenas de pessoas em protestos em Toronto

Centenas de manifestantes protestaram pelos mesmos motivos junto ao consulado dos Estados Unidos em Toronto.

Segundo a página do evento no Facebook participaram no protesto pacífico denominado por "Apoiamos os Refugiados e os Muçulmanos" quase quatro mil manifestantes, entre as 08:00 e as 14:00 horas locais (entre as 13:00 e as 19:00, hora de Lisboa).

O protesto também passou junto à Câmara Municipal de Toronto, na Nathan Phillips Square, onde os organizadores pediram aos manifestantes que entrassem em contacto com os vereadores da autarquia e deputados para que estes demonstrassem o seu desagrado ao Governo dos Estados Unidos.

Protestos contra política anti-imigração de Trump (Foto: Reuters)

"Ninguém é ilegal (Nobody is ilegal)" e "Parem de Deportar Pessoas (Stop Deporting People)", foram algumas das palavras de ordem.

Joe Cressy, vereador da Câmara de Toronto, disse durante o protesto, num discurso, que "os canadianos podem fazer a diferença ao mostrarem indiferença".

Podemos enviar uma mensagem a [Donald] Trump ao sermos diferentes na própria casa, no nosso trabalho, junto das nossas comunidades", frisou.

O autarca sublinhou a importância de os canadianos conseguirem combater a violência e o ódio de um homem como Donald Trump, "tendo um comportamento diferente".

Para Zara Kamani, uma canadiana de família paquistanesa, em declarações à agência Lusa, "é intolerável que qualquer tipo de Governo possa limitar um grupo de pessoas, discriminando-as".

Estou aqui para apoiar a descriminação contra todas as raças e religiões", acrescentou.

Para a manifestante, o atentado de domingo à noite no Quebeque, que fez seis mortos e oito feridos, deve-se a "uma combinação de fatores após a chegada de Trump ao poder".

A assistir ao protesto esteve também o investigador político Craig Smith, para quem o que se está a passar nos Estados Unidos está a causar "repercussões sérias a todos", como "o que se passou no Quebeque".

Foi triste e muito perigoso. Alguém precisar de fazer algo. É muito óbvio que o que sucedeu está relacionado com esta política", disse o canadiano.

Numa ordem executiva assinada na sexta-feira, Donald Trump suspendeu a entrada de refugiados nos Estados Unidos por pelo menos 120 dias e impôs um controlo mais severo aos viajantes oriundos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Síria e Iémen durante os próximos três meses.

A entrada em vigor da medida na sexta-feira à noite apanhou de surpresa as pessoas que já estavam no avião e prontas para seguir viagem.