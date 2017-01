Donald Trump, 20 de janeiro de 2017. Barack Obama, 20 de janeiro de 2009. A cerimónia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos atrai sempre milhares a Washington, mas as diferenças são evidentes.

Segundo as estimativas das autoridades ao longo da semana, 800 mil pessoas iriam assistir à tomada de posse de Trump, esta sexta-feira. Ainda não há números oficiais que o confirmem.

Na primeira tomada de posse de Obama, estavam 1,8 milhões de pessoas nas ruas da capital norte-americana. Se os números não são suficientes, veja por si só a diferença:

Donald Trump prestou juramento esta sexta-feira no Capitólio, em Washington. A tomada de posse contou com a presença da família do novo presidente dos EUA, mas também do casal Obama, do casa Clinton e Bush.

À parte da cerimónia oficial, milhares gritaram nas ruas as palavras de ordem anti-Trump. Em Washington houve confrontos com a polícia e várias pessoas de cara tapada partiram montras, carros e incendiaram caixotes do lixo.