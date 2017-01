O Senado norte-americano confirmou na segunda-feira Mike Pompeo para o cargo do diretor da CIA, depois de ter sido nomeado por Donald Trump.

O republicano Mike Pompeo é o terceiro membro da administração de Donald Trump a ser confirmado no cargo.

O novo chefe dos serviços secretos foi confirmado no Senado por 66 votos a favor e 32 contra, tendo conseguido um forte apoio dos adversários democratas.

Pompeo vai assumir o comando da agência de inteligência norte-americana num momento crítico. A CIA, que tradicionalmente não é um tema partidário, foi objeto de debate dos candidatos nestas eleições presidenciais.

Pela frente, Pompeo vai ter desafios como a segurança informática do país, a ambição nuclear da Coreia do Norte e a ameaça terrorista do Estado Islâmico.