Dizem que não há duas sem três e, como tal, o casal Trump volta mais uma vez a dar que falar por causa dos gestos de Melania para com o marido. Pela terceira vez em público, a primeira-dama volta a recusar dar a mão ao presidente dos Estados Unidos. O momento aconteceu esta terça-feira em Washington, durante a visita de Emmanuel Macron à Casa Branca.

No vídeo, pode ver-se Donald Trump a tocar, discretamente, com o indicador na mão da mulher, que o ignora à frente de todos os fotógrafos. Depois Trump volta a tentar, desta vez com o dedo mindinho, mas volta a ser ignorado. Só à terceira tentativa é que Melania cede e dá a mão ao marido.

Mais uma vez, a "desavença" entre o casal foi captada pelos presentes e já se tornou viral na Internet.

Recorde-se que esta é a já a terceira vez que Melania rejeita dar a mão ao marido em público. A primeira foi numa visita a Israel, em maio do ano passado. E a segunda aconteceu em fevereiro deste ano, à saída do avião Air Force One.