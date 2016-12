O primeiro-ministro de Malta informou que todos os 111 passageiros e tripulantes saíram do avião sequestrado que foi desviado para esta ilha.

Final crew members leaving aircraft with hijackers. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

Também os sequestradores já saíram da aeronave, tendo-se rendido perante as autoridades e, depois de revistados, foram detidos.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

Do primeiro grupo de reféns libertados faziam parte mulheres e crianças. Depois seguiram-se, em grupos de 25, os restantes ocupantes do avião. Os elementos da tripulação foram os últimos a sair do avião.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

Horas mais tarde, o primeiro-ministro de Malta, revelou no Twitter que os "exames forenses iniciais" mostram que as armas usadas no sequestro "são réplicas".

Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de dezembro de 2016

A bordo do avião estavam 111 passageiros (82 homens, 28 mulheres e uma criança) e sete tripulantes.

Pouco antes do primeiro-ministro começar a tweetar, foi possível ver a aproximação de umas escadas e de um autocarro ao aparelho que se encontra na pista de aterragem do aeroporto de Malta e as imagens de televisão mostraram várias pessoas a sair.

Ainda não há informações sobre em que condições os sequestradores deixaram sair os passageiros que estavam reféns. A Al Arabiya avançou entretanto que os sequestradores pediram asilo político a Malta:

O avião líbio foi sequestrado esta sexta-feira e desviado para o aeroporto internacional de La Valletta, em Malta, onde aterrou e se encontra ainda na pista.

Os dois sequestradores terão ameaçado explodir o avião e dizem estar na posse de uma granada de mão.

A azul, o percurso que era suposto ter feito. A preto, o percurso após ter sido desviado [Google Maps]

O Airbus A320 estava a realizar um voo interno na Líbia pela companhia aérea estatal Afriqiyah Airways e acabou por aterrar em Malta cerca das 11:32 (hora local).

Segundo a imprensa internacional, o Ministro dos Transportes líbio está a negociar com os sequestradores, que dizem ser pró-Khadafi.

Os piratas do ar apresentaram algumas exigências para libertar 111 passageiros e sete tripulantes, mas não se sabe até ao momento quais são.