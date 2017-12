Depois do tão aguardado espetáculo deste ano da Victoria’s Secret, foi a vez do “verdadeiro desfile”. Um grupo de 24 mulheres de diferentes partes do mundo participou na iniciativa, no passado fim de semana, em Times Square. Pretendiam denunciar os estereótipos e os padrões de beleza promovidos por toda a indústria da moda. Assim, estas voluntárias saíram à rua e, apesar do frio que se fazia sentir em Nova Iorque, desfilaram em lingerie, decididas a revelar a beleza assente na diversidade. O anúncio do desfile foi feito através do Instagram, onde a modelo Khrystyana deixou uma mensagem: “Estas mulheres vão desfilar para todas as mulheres, para reforçar um único padrão de beleza – sermos nós próprias. Porque sermos nós próprios é a verdadeira definição de beleza”. No final, várias fotografias do dia foram também partilhadas