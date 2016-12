Um avião militar russo com pelo menos 91 pessoas a bordo caiu no Mar Negro. Não há notícia de sobreviventes.

Número de passageiros e tripulação também não está confirmado. Inicialmente foi avançado com o número de 91 pessoas a bordo. O Ministério da Defesa confirmou à agência russa de notícias que "não há sobreviventes" entre as 92 pessoas a bordo.

Os destroços do avião militar russo que tinha desaparecido dos radares foram encontrados no Mar Negro, de acordo com o Ministério da Defesa russo. O aparelho desapareceu dos radares dois minutos apenas após ter descolado da base de Adler, em Sochi, onde fez escala, já que o voo tinha tido origem em Moscovo.

“Fragmentos do avião Tu-154 do Ministério da Defesa russa foram encontrados a 1,5 quilómetros da costa da cidade de Sochi, no Mar Negro, a uma profundidade entre 50 e 70 metros”, segundo o ministro.

As condições meteorológicas eram favoráveis, pelo que se desconhecem as causas que terão levado o aparelho de modelo russo a despenhar-se. Já há uma investigação em curso.

O Presidente russo ordenou a formação de uma comissão de inquérito dirigida pelo primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, para determinar as causas da queda.

O Chefe de Estado russo afirmou que será feita "uma investigação exaustiva" para apurar as causas do acidente e que "tudo será feito para apoiar os familiares das vítimas".

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou ainda que segunda-feira será dia de luto nacional pelas vítimas do acidente com um avião militar que se despenhou no Mar Negro com 92 pessoas a bordo.

"Amanhã será decretado dia de luto nacional", disse Putin na televisão russa.

Entretanto, uma fonte oficial russa afirmou que o avião militar que caiu no Mar Negro tinha caído devido a um problema técnico ou a um erro da tripulação e descartou que tivesse sido por um ataque terrorista.

Putin pediu a Medvedev para "formar e dirigir uma comissão governamental encarregada de investigar as causas do Tu-154 em Sotchi", indicou o Kremlin num comunicado, precisando que o chefe de Estado tinha expressado "as suas condolências mais profundas" aos familiares das 92 vítimas.

O avião transportava 92 pessoas - 84 passageiros e oito membros da tripulação - e dirigia-se para Latakia, na Síria. Para além de militares, havia civis a bordo. Nomeadamente, jornalistas que iam fazer a cobertura do concerto de Ano Novo da banda militar Alexandrov Ensemble para as tropas russas estacionadas na Síria, acrescenta a BBC. A bordo também seguia uma ativista russa, reconhecida pelo Kremlin pelo seu papel em ações humanitárias.

A Rússia destacou meios militares para a Síria, onde combate o Estado islâmico e os opositores do regime de Assad.