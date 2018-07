Os 12 jovens e o treinador da equipa de futebol que estavam desaparecidos há nove dias foram encontrados vivos numa gruta na Tailândia.

O governor da região de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, confirmou que as 13 pessoas estão já em segurança, depois de uma operação de socorro para conseguirem resgatá-los com vida na gruta Tham Luang.

Os rapazes, entre os 11 a 16 anos, e o técnico entraram na caverna depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho, mas as chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.

As autoridades já tinham expressado, durante as operações, a esperança de que o grupo tivesse encontrado um local seco dentro da gruta e que continuassem vivos.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, participaram nas operações de busca e resgate dos jovens de uma das maiores grutas da Tailândia, na província de Chiang Rai.