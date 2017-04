O colapso de uma montanha de lixo com cerca de 90 metros de altura caiu sobre um bairro de lata em Kolonnawa, no limite nordeste de Colombo, a capital do Sri Lanka, país localizado no sudeste da Índia. Há pelo menos seis mortos, incluindo três jovens.

De acordo com as autoridades locais, o colapso da montanha de lixo ocorreu devido a chuvas torrenciais, durante a noite, e depois a um incêndio que levou a que soterrasse dezenas de habitações.

A agência noticiosa France Press noticia que três cadáveres foram retirados dos escombros. Um rapaz de 12 anos e dois adolescentes morreram já no hospital, onde outras dez pessoas estão a receber tratamento.