Um analista militar da cadeia televisiva norte-americana Fox News revelou na terça-feira a sua saída da estação, porque acredita que esta se tornou numa "máquina de propaganda "do governo de Donald Trump.

Ralph Peters, um coronel reformado do Exército, afirmou que disse à Fox, no início do mês, que não queria o seu contrato renovado.

“Ao longo da minha década na Fox, estive muito orgulhoso da associação”, escreveu Peters, em mensagem de correio eletrónico que foi distribuída internamente na Fox News, e noticiada em primeiro lugar pelo sítio noticioso BuzzFeed News.

Agora, estou envergonhado”.

Em comunicado, a Fox declarou que Peters tinha direito à sua opinião, “apesar do facto de ele ter escolhido usá-la como forma de obter atenção”.

Peters justificou a sua decisão por entender que a Fox “degenerou".

[Passou] de uma muito necessária plataforma de vozes conservadoras para uma máquina de propaganda de um governo destrutivo e eticamente em ruínas”.

Peters criticou ainda os apresentadores do horário nobre por “ataques profundamente desonestos” à polícia federal (FBI, na sigla em Inglês), o Departamento de Justiça, a comunidade das informações e o procurador especial Robert Mueller, que está a dirigir a investigação às relações do governo de Trump com a Federação Russa.