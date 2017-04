Um navio de carga sul-coreano com 22 tripulantes a bordo está desaparecido desde sexta-feira nas águas do Atlântico Sul, depois de ter enviado um pedido de socorro a cerca de 1500 milhas da costa uruguaia.

Dois filipinos foram já resgatados, mas continuam desaparecidos oito sul-coreanos e 14 filipinos.

De acordo com a mensagem recebida pelo operador do 'Stellar Daisy', o barco estava na iminência de naufragar.

Os dois sobreviventes estavam à deriva num barco salva-vidas, mas os restantes insufláveis que se encontravam no mar estavam vazios.

A Coreia do Sul já pediu ajuda às autoridades marítimas do Brasil e do Uruguai para ajudar nas buscas.

“Está a decorrer uma operação de salvamento pelos 22 tripulantes desaparecidos”, confirmou, no domingo, fonte do gabinete do ministério dos negócios estrangeiros sul-coreano à agência de notícias do país, Yonhap.

O ‘Stellar Daisy’, com 321 metros de comprimento e 58 de largura, o equivalente a 1oo campos de ténis, viajava do Brasil para a China transportando minérios de ferro.