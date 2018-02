A irmã mais nova do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, chegou esta sexta-feira à Coreia do Sul onde vai assistir à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Kim Yo Jong é o primeiro membro da dinastia Kim a visitar a Coreia do Sul, embora o avô, Kim Il Sung, tenha viajado para aquela que é agora a zona desmilitarizada, durante a Guerra da Coreia (1950-53).

À chegada, a irmã de Kim Jong-un foi recebida, no aeroporto internacional de Incheon, por um grupo de funcionários sul-coreanos, incluindo o ministro da Unificação, Cho Myoung-gyon.

Kim Yo Jong, que chegou num jacto particular para uma estada de três dias na Coreia do Sul, deverá encontrar-se com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, num almoço palácio presidencial em Seul.

A irmã do líder norte-coreano, dirigente do partido único, integra uma delegação de alto nível, que vai marcar presença na abertura dos jogos, que se realizam em PyeongChang