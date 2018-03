O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se esta quarta-feira à tarde de urgência para analisar o caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal em Inglaterra, anunciou a presidência holandesa em exercício daquele órgão da ONU.

A reunião começará às 19:00 (hora TMG e de Portugal).

A sessão pública foi pedida pelo Reino Unido para “informar” o Conselho de Segurança sobre “o ataque ocorrido a 4 deste mês em Salisbury”, indicou a mesma fonte.

O governo do Reino Unido anunciou já esta quarta-feira que vai ordenar a expulsão de 23 diplomatas do país, na sequência do envenenamento de Serguei Skripal.

A Rússia rejeitou reiteradamente qualquer envolvimento no caso de envenenamento do ex-espião, a filha também foi contaminada, estando ambos hospitalizados, apesar das acusações de Londres e das suspeitas de outros países e organizações ocidentais.

O Reino Unido e a Rússia, a par da China, Estados Unidos e França, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU