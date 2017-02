Portugal vai organizar em setembro a próxima conferência da Nações Unidas sobre o Envelhecimento, onde vai ser adotada a Declaração de Lisboa, que inclui as linhas orientadoras de atuação para os próximos cinco anos.

A Conferência de Ministros da Comissão Económica das Nações Unidas para a Região Europa (UNECE) sobre o Envelhecimento vai decorrer entre os dias 21 e 22 de setembro e vai juntar os ministros dos 56 Estados-membros responsáveis pela área do envelhecimento.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) refere em comunicado que foi convidado pela UNECE para organizar a IV Conferência sobre o Envelhecimento, que encerra o 3.º ciclo de revisão da Estratégia Regional.

“No final da Conferência, os Ministros adotarão a Declaração de Lisboa que incluirá as linhas orientadoras de atuação dos Estados-membros da UNECE para os próximos 5 anos” , lê-se no comunicado.

Antes da conferência, decorrem dois eventos no dia 20 de setembro, um de organizações não-governamentais (ONG) dos Estados membros da UNECE e outro de investigadores, de onde vão sair duas declarações a serem apresentadas aos ministros, como forma de “valorizar o papel da sociedade civil neste processo”.

“Pela relevância do tema a nível internacional, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social decidiu alargar o convite aos países-membros da CPLP [Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa] e aos países com comunidades portuguesas de grande expressão (China, Japão, Índia e África do Sul)”, diz o MTSSS.