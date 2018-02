Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas, nas últimas horas, no Rio de Janeiro. Tudo por causa das fortes chuvas que caem desde o início da madrugada e que provocaram inundações e deslizamentos de terra. Vários bairros ficaram alagados, com rios a transbordar e várias ruas e avenidas intransitáveis.

Para se ter uma ideia da dimensão do temporal, em algumas zonas da cidade choveu o esperado para todo o mês de fevereiro.

A zona norte do Rio e Janeiro foi a mais afetada e, em especial, o bairro Quintino Bocaiuva, onde as paredes de uma casa desabaram e causaram duas mortes.

De acordo com os bombeiros, o veículo de um agente da Polícia Militar que circulava na zona oeste foi atingido por uma árvore que caiu devido à tempestade e também morreu.

A chuva deixou vários bairros da "cidade maravilhosa" inundados e sem luz, o que levou as autoridades da Defesa Civil a aumentar o alerta para a escala máxima.

Transportes e voos suspensos

A tempestade também causou a queda de árvores em pelo menos 20 ruas da cidade, o que interrompeu o trânsito em algumas das vias rápidas mais importantes do Rio de Janeiro, como a rodovia Grajaú-Jacarepaguá e a Avenida Brasil.

Outras, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha e a estrada entre o Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis também foram inundadas.

A Avenida Ayrton Senna, localizada na zona oeste da cidade no bairro da Barra da Tijuca, sofreu enchentes que atingiram o metro. A chuva na zona oeste também derrubou um troço da ciclovia Tim Maia.

O aeroporto internacional do Rio de Janeiro teve que suspender as operações por algumas horas e alguns voos foram desviados para outras cidades.

A tempestade durou mais de uma hora e apenas no início da manhã a situação começou a normalizar. Para as próximas horas, há previsão de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada, de acordo com o serviço meteorológico.