O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, surpreendeu um jovem fã com cancro em fase terminal. O músico visitou o jovem no hospital, em Manila, Filipinas, antes de um concerto da banda em Pasay, no mesmo país.

Ken Santiago é um grande fã dos britânicos Coldplay. Quando soube que a banda iria dar um concerto no seu país, as Filipinas, o jovem foi dos primeiros a comprar bilhete para o espectáculo.

Mas este estudante de medicina soube em fevereiro que sofre de cancro em fase terminal. E, devido ao seu estado de saúde, Ken já não podia ir ao concerto, agendado para 4 de abril.

O irmão mais velho, Kheil, decidiu então tentar a sua sorte e fazer uma surpresa ao irmão. No Facebook, Kheil publicou uma carta aberta onde apela à banda inglesa para enviar um "olá" ou "uma pequena mensagem" ao irmão, que o faça sentir melhor.

"Estou a enviar esta carta para vos pedir para dizerem 'olá' ou enviarem uma pequena mensagem que o faça sentir melhor."

Neste texto, Kheil explica a história do irmão, sublinhando que, todos os dias, Ken toca músicas dos Coldplay no hospital, sendo que as suas favoritas são "A Sky Full of Stars", "Adventure of a Lifetime", "Hymn for the Weekend" e "Everglow".

Milhares de pessoas ficaram sensibilizadas com a mensagem, inclusivé a diretora da empresa que organizou o concerto, Rhiza Pascua. A responsável viu a mensagem e tratou de imediato de preparar uma surpresa, a que Chris Martin acedeu.

Horas antes de dar o concerto em Pasay, o vocalista dos Coldplay passou pelo hospital de Manila onde Ken está internado.

Ken não conseguia falar, devido à doença, mas numa folha escreveu: "Não consigo agradecer o suficiente”.

Em entrevista a um jornal local, Kheil, contou que Chris perguntou a Ken qual seria a música que este gostava que os Coldplay tocassem no concerto e o jovem respondeu “Ink”. Para satisfazer o seu pedido, Chris enviou uma mensagem à banda para que começassem a preparar a música para esta ser tocada durante o concerto.

O vocalista também ofereceu ao jovem vários artigos oficiais da banda: uma t-shirt, um boné, uma mala e uma cópia do último álbum.