Foi recuperada a segunda caixa negra do avião russo que se despenhou no Mar Negro. A principal foi resgatada ontem. O conteúdo ainda está a ser analisado em Moscovo, mas a imprensa russa diz que o acidente poderá ter sido causado por uma falha mecânica.

De acordo com a televisão russa Life News, as gravações recolhidas na cabine, indicam que o piloto terá identificado um problema com a extensão móvel das asas, essencial para controlar o aparelho.

Estas são informações ainda não confirmadas pelo governo que já afastou, contudo, a possibilidade do avião ter sido alvo de um ataque terrorista.

Até agora já foram recuperados os corpos de 15 das 92 vítimas mortais, assim como várias partes do avião, muitas encontradas a 27 metros de profundidade.

No local, continuam dezenas de navios e meios aéreos e quase duzentos mergulhadores.