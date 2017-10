O presidente do governo catalão afirmou que considerou convocar eleições antecipadas, mas recuou porque o governo espanhol não lhe deu garantias de que o artigo 155 não seria aplicado.

Carles Puigdemont fez uma declaração no parlamento regional esta quinta-feira, às 17:00 (16:00 em Lisboa), depois de um dia atribulado. Inicialmente a declaração foi anunciada para as 13:30 (12:30 em Lisboa), depois para as 14:30 (13:30 em Lisboa) e acabou por ser suspensa até ser novamente agendada, desta vez para as 17.00.